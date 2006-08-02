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Мезенин Илья Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1930

Дата смерти

02.08.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезенина Зоя Александровна

Рождение ребёнка
01.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезенина Зоя Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезенина Зоя Александровна

Место жительства
Неизвестно
Мартьяново, Шалинский, Свердловская область
Смерть
02.08.2006
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