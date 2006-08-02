Мезенин Илья Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1930
Дата смерти02.08.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мезенина Зоя Александровна
Рождение ребёнка
01.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мезенина Зоя Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартьяново, Шалинский, Свердловская область
Смерть
02.08.2006