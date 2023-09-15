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Jakobson Maria

Место рождения

Вылла, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

?.03.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1909 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вылла, Tori vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
16.06.1935

Муж: Jakobson Aleksander

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
26.03.1937

Дочь: Laasma Milvi

Отец ребёнка: Jakobson Aleksander

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
08.02.1941

Дочь: Vits Aino

Отец ребёнка: Jakobson Aleksander

Рождение ребёнка
17.09.1944

Дочь: Nuttunen Eevi

Отец ребёнка: Jakobson Aleksander

Смерть
Неизвестно
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