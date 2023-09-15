Jakobson Maria
Место рождения
Дата рождения?.03.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1909 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.06.1935
Муж: Jakobson Aleksander
Рождение ребёнка
26.03.1937
Дочь: Laasma Milvi
Отец ребёнка: Jakobson Aleksander
Рождение ребёнка
08.02.1941
Дочь: Vits Aino
Отец ребёнка: Jakobson Aleksander
Рождение ребёнка
17.09.1944
Дочь: Nuttunen Eevi
Отец ребёнка: Jakobson Aleksander
Смерть
Неизвестно