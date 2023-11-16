Березовский Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березовский Александр Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1974

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1974

Отец: Березовский Федор Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березовская Наталья Петровна

Исправная, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
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