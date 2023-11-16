Березовский Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1974
Отец: Березовский Федор Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Березовская Наталья Петровна
Исправная, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика