Шнякина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1979
Отец ребёнка: Шнякин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шнякин Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Викторовна
Отец ребёнка: Шнякин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шнякин Виктор
Смерть
2017