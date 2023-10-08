Шнякина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнякина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1979

Сын: Шнякин Иван Викторович

Отец ребёнка: Шнякин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шнякин Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Викторовна

Отец ребёнка: Шнякин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шнякин Илья Викторович

Отец ребёнка: Шнякин Виктор

Смерть
2017
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