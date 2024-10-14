Федор Максимович
мужской, родился 1836
умер Неизвестно
ОтецАфонин Максим Иосифович1800 г.р.
МатьАфонина Матрена Степановна1802 г.р.
Супруги
Осипова Аксинья Гордеевна1838 г.р.
Дети
(Афонина) Авдотья Федоровна1858 г.р.
Афонин Константин Федорович1863 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Афонина) Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Осипова Аксинья Гордеевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Афонин Константин Федорович
Мать ребёнка: Осипова Аксинья Гордеевна
Рождение ребёнка
03.03.1868
Дочь: (Афонина) Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Осипова Аксинья Гордеевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Меркулова (Афонина) Евфросинья Федоровна
Мать ребёнка: Осипова Аксинья Гордеевна
Смерть
Неизвестно