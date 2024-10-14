Федор Максимович 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Федор Максимович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1836

умер Неизвестно

Отец
Афонин Максим Иосифович1800 г.р.
Мать
Афонина Матрена Степановна1802 г.р.
Супруги
Осипова Аксинья Гордеевна1838 г.р.
Дети
(Афонина) Авдотья Федоровна1858 г.р.
Афонин Константин Федорович1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Афонин Максим Иосифович

Мать: Афонина Матрена Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Аксинья Гордеевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Афонина) Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Осипова Аксинья Гордеевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Афонин Константин Федорович

Мать ребёнка: Осипова Аксинья Гордеевна

Рождение ребёнка
03.03.1868

Дочь: (Афонина) Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Осипова Аксинья Гордеевна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Меркулова (Афонина) Евфросинья Федоровна

Мать ребёнка: Осипова Аксинья Гордеевна

Смерть
Неизвестно

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