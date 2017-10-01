Жданько Алексей Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданько Алексей Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.2017

Пол

Мужской

Отец

1995 г.р.

Мать

1996 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2017

Отец: Жданько Вадим Андреевич

Мать: Жданько Елена

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