Мельников Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Степан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1905

Сын: Мельников Гавриил Степанович

Мать ребёнка: Мельникова Мария Ивановна

Место жительства
1905 ст.
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
На 1905 год - мещанин города Симферополя.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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