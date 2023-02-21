Мельников Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1905
Сын: Мельников Гавриил Степанович
Мать ребёнка: Мельникова Мария Ивановна
Место жительства
1905 ст.
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
На 1905 год - мещанин города Симферополя.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно