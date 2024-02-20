Стороженко (Ивченко) Агриппина Юлиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стороженко (Ивченко) Агриппина Юлиановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Муж

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Ивченко Юлиан Федорович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
04.11.1912

Муж: Стороженко Прокопий Филиппович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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