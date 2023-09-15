Белова (Бутко) Анисия Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.12.1909
Дата смерти30.11.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1909
Отец: Бутко Иван Афанасьевич
Мать: Бутко Мария Федотовна
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
12.04.1931
Сын: Белов Иван Семенович
Отец ребёнка: Белов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1938
Смерть
30.11.1940