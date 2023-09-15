Белова (Бутко) Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Бутко) Анисия Ивановна

Место рождения

Чернокурья, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

24.12.1909

Дата смерти

30.11.1940

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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1931 г.р.
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ОП
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Место
Комментарий
Рождение
24.12.1909

Отец: Бутко Иван Афанасьевич

Мать: Бутко Мария Федотовна

Чернокурья, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Семён Иванович

Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.04.1931

Сын: Белов Иван Семенович

Отец ребёнка: Белов Семён Иванович

Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Семён Иванович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Семён Иванович

Смерть
30.11.1940
Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
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