Цельмин Мартин Павлович
Место рожденияПолоцк
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Полоцк
Место жительства
По 1909
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Дерпт (ныне Тарту, Эстония)
Смерть
Неизвестно