Цельмин Мартин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦельмин Мартин Павлович

Цельмин Мартин Павлович

Место рождения

Полоцк

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Полоцк
Место жительства
По 1909
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Дерпт (ныне Тарту, Эстония)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close