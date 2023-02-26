КОШЕВЕРОВА (лукинова) анна ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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КОШЕВЕРОВА (лукинова) анна ивановна

Место рождения

коломна

Дата рождения

12.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

коломна
Развод
1936

Муж: Лукинов александр

Рождение ребёнка
16.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошеверов николай алексеевич

пос Быково московской обл
Развод
Неизвестно

Муж: Лукинов александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукинов александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошеверов николай алексеевич

коломна
Смерть
Неизвестно
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