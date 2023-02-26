КОШЕВЕРОВА (лукинова) анна ивановна
Место рожденияколомна
Дата рождения12.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
коломна
Развод
1936
Муж: Лукинов александр
Рождение ребёнка
16.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошеверов николай алексеевич
пос Быково московской обл
Развод
Неизвестно
Муж: Лукинов александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукинов александр
Бракосочетание
Неизвестно
коломна
Смерть
Неизвестно