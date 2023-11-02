Тарасцова Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасцова Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1928

Дочь: Каткова Тарасцова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Ярославская обл. г.Ростов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Анна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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