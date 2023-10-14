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Татьяна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

29.09.1902

Пол

Женский

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Безрукова Мария Прохорова

Отец ребёнка: Безруков Прохор Яковлев

Рождение ребёнка
29.04.1887

Сын: Безруков Николай Прохоров

Отец ребёнка: Безруков Прохор Яковлев

Рождение ребёнка
14.10.1889

Сын: Безруков Андрей Прохоров

Отец ребёнка: Безруков Прохор Яковлев

Рождение ребёнка
12.08.1899

Сын: Безруков Александр Прохорович

Отец ребёнка: Безруков Прохор Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безруков Прохор Яковлев

Смерть
29.09.1902
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