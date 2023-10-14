Татьяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти29.09.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Безрукова Мария Прохорова
Отец ребёнка: Безруков Прохор Яковлев
Рождение ребёнка
29.04.1887
Сын: Безруков Николай Прохоров
Отец ребёнка: Безруков Прохор Яковлев
Рождение ребёнка
14.10.1889
Отец ребёнка: Безруков Прохор Яковлев
Рождение ребёнка
12.08.1899
Сын: Безруков Александр Прохорович
Отец ребёнка: Безруков Прохор Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.1902