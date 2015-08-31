Загидуллина (Худайназарова) Таслима Мухаматшаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загидуллина (Худайназарова) Таслима Мухаматшаевна

Место рождения

д. Янгурча Стерлибашевский район БАССР

Дата рождения

15.12.1933

Дата смерти

31.08.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загидуллин Хусаин Хисматович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загидуллин Хусаин Хисматович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загидуллин Хусаин Хисматович

Рождение ребёнка
21.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загидуллин Хусаин Хисматович

Рождение ребёнка
26.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загидуллин Хусаин Хисматович

Смерть
31.08.2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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