Загидуллина (Худайназарова) Таслима Мухаматшаевна
Место рожденияд. Янгурча Стерлибашевский район БАССР
Дата рождения15.12.1933
Дата смерти31.08.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1956
Рождение ребёнка
26.01.1967
Смерть
31.08.2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно