Зачупейко (Босова) Полина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1949
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зачупейко Иван Семенович
Севастополь
Бракосочетание
10.08.1950
Севастополь
Севастопольский ЗАГС, ул Энгельса 19
Рождение ребёнка
10.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зачупейко Иван Семенович
Севастополь
Рождение ребёнка
10.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зачупейко Иван Семенович
Севастополь
Смерть
Неизвестно