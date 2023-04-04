Зачупейко (Босова) Полина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачупейко (Босова) Полина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1949

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зачупейко Иван Семенович

Севастополь
Бракосочетание
10.08.1950

Муж: Зачупейко Иван Семенович

Севастополь
Севастопольский ЗАГС, ул Энгельса 19
Рождение ребёнка
10.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зачупейко Иван Семенович

Севастополь
Рождение ребёнка
10.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зачупейко Иван Семенович

Севастополь
Смерть
Неизвестно
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