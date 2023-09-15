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Колупаев Аристарх Филиппов

Место рождения

Полянской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Колупаев Филипп Сидоров

Мать: Колупаева Ирина Филиппова

Полянской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Колупаев Павел Аристархов

Мать ребёнка: Колупаева Матрона Тимофеева

Полянской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Пелагея Аристархова

Мать ребёнка: Колупаева Матрона Тимофеева

Полянской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Неонила Аристархова

Мать ребёнка: Колупаева Матрона Тимофеева

Полянской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.01.1839 ст.

Жена: Колупаева Сиклитикия Сидорова

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Матрона Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Полянской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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