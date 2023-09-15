Колупаев Аристарх Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Колупаев Филипп Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Колупаев Павел Аристархов
Мать ребёнка: Колупаева Матрона Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Пелагея Аристархова
Мать ребёнка: Колупаева Матрона Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Неонила Аристархова
Мать ребёнка: Колупаева Матрона Тимофеева
Бракосочетание
20.01.1839 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834