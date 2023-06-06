Габдулсабирова (Габдулсабирова) Хуббелзямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдулсабирова (Габдулсабирова) Хуббелзямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габдулрахимов Габдулсабир

Мать: Ибрагимова Минсафа

Рождение ребёнка
27.08.1889

Дочь: Хайриханова Миннибанат

Отец ребёнка: Сагдиханов Хайрихан

Рождение ребёнка
25.06.1893

Сын: Хайриханов Муслим

Отец ребёнка: Сагдиханов Хайрихан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагдиханов Хайрихан

Место жительства
Неизвестно
Старая Амзя
Смерть
Неизвестно
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