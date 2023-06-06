Габдулсабирова (Габдулсабирова) Хуббелзямал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габдулрахимов Габдулсабир
Мать: Ибрагимова Минсафа
Рождение ребёнка
27.08.1889
Дочь: Хайриханова Миннибанат
Отец ребёнка: Сагдиханов Хайрихан
Рождение ребёнка
25.06.1893
Сын: Хайриханов Муслим
Отец ребёнка: Сагдиханов Хайрихан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сагдиханов Хайрихан
Место жительства
Неизвестно
Старая Амзя
Смерть
Неизвестно