Girgensohn (Von Knieriem) Amy Jenny Anna
Место рожденияGut Muremoise, Wolmar, Livland, Estonia, USSR
Дата рождения30.01.1884
Дата смерти02.12.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.06.1912
Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
27.12.1914
Сын: Girgensohn Werner Konrad Reinhold
Отец ребёнка: Girgensohn Reinhold Johannes
Riga / Lettland
Смерть
02.12.1932
Riga, Latvia, USSR