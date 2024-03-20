Girgensohn (Von Knieriem) Amy Jenny Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Girgensohn (Von Knieriem) Amy Jenny Anna

Место рождения

Gut Muremoise, Wolmar, Livland, Estonia, USSR

Дата рождения

30.01.1884

Дата смерти

02.12.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Gut Muremoise, Wolmar, Livland, Estonia, USSR
Бракосочетание
01.06.1912

Муж: Girgensohn Reinhold Johannes

Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
27.12.1914

Сын: Girgensohn Werner Konrad Reinhold

Отец ребёнка: Girgensohn Reinhold Johannes

Riga / Lettland
Смерть
02.12.1932
Riga, Latvia, USSR
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