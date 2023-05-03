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Минакова Дина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1929

Отец: Урсов Григорий

Мать: Урсова Прасковья

Рождение ребёнка
28.09.1953

Дочь: Гащицова Лилия Михайловна

Отец ребёнка: Минаков Михаил Петрович

Рождение ребёнка
03.08.1956

Сын: Минаков Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Минаков Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
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