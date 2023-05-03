Минакова Дина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1929
Отец: Урсов Григорий
Мать: Урсова Прасковья
Рождение ребёнка
28.09.1953
Дочь: Гащицова Лилия Михайловна
Отец ребёнка: Минаков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
03.08.1956
Сын: Минаков Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Минаков Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно