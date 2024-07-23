Вычужанина (Бацманова) Тетка Наталья (Наталья Трофимовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вычужанина (Бацманова) Тетка Наталья (Наталья Трофимовна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1904

Дата смерти

20.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1904

Отец: Бацманов Трофим Липатович

Мать: Бацманова Офимья Куприяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вычужанин Егор Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вычужанин Егор Спиридонович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.10.1934

Сын: Вычужанин Геннадий Егорович

Отец ребёнка: Вычужанин Егор Спиридонович

Смерть
20.10.1987
Похороны
Неизвестно
Степной, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

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