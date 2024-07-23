Вычужанина (Бацманова) Тетка Наталья (Наталья Трофимовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1904
Дата смерти20.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вычужанин Егор Спиридонович
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.10.1934
Сын: Вычужанин Геннадий Егорович
Отец ребёнка: Вычужанин Егор Спиридонович
Смерть
20.10.1987
Похороны
Неизвестно
Степной, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область