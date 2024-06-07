Лунин Павел Николаев
Место рожденияМихайловская
Дата рождения20.12.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1908
Отец: Лунин Николай Павлов
Мать: Вера Михайлова
Михайловская
МК 1908 лист 328 20.12.1908 Павел | Родители Балахнинский мещанин Николай Павлов Лунин и законная жена его Вера Михайлова православного вероисповедания | Воспреемник того же дома отрок Александр Павл... Показать все
Упоминание
Неизвестно
МК 1908 лист 328
Крещение
21.12.1908
Смерть
Неизвестно