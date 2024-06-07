Лунин Павел Николаев 20.12.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лунин Павел Николаев

Место рождения

Михайловская

Дата рождения

20.12.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1908

Отец: Лунин Николай Павлов

Мать: Вера Михайлова

Михайловская
МК 1908 лист 328 20.12.1908 Павел | Родители Балахнинский мещанин Николай Павлов Лунин и законная жена его Вера Михайлова православного вероисповедания | Воспреемник того же дома отрок Александр Павл... Показать все
Упоминание
Неизвестно
МК 1908 лист 328
Крещение
21.12.1908
Смерть
Неизвестно

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