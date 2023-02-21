Васильева Евгения Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1934
Дочь: Филиппова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Феоктистович
Любач, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тульпе Валентина
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Феоктистович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Феоктистович
Смерть
Неизвестно