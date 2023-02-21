Васильева Евгения Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Евгения Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1934

Дочь: Филиппова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Феоктистович

Любач, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тульпе Валентина

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Феоктистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Феоктистович

Смерть
Неизвестно
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