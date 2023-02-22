Емельянов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Аникина Марфа Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Сердцова Параскева Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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