Емельянов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Аникина Марфа Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Сердцова Параскева Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно