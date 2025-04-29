Коптев Виталий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1952
Бракосочетание
20.04.1973
Бракосочетание
20.04.1974
Рождение ребёнка
10.12.1976
Дочь: Шахова (Коптева) Юлия Витальевна
Мать ребёнка: Коптева (Сафонова) Светлана Андреевна
Рождение ребёнка
29.01.1980
Дочь: Шеховцова (Коптева) Олеся Витальевна
Мать ребёнка: Коптева (Сафонова) Светлана Андреевна