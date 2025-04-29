Коптев Виталий Сергеевич 04.09.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКоптев Виталий Сергеевич

Коптев Виталий Сергеевич

Место рождения

Севрюково, Белгородский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

04.09.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1952

Отец: Коптев Сергей Кондратьевич

Мать: Коптева (Полуэктова) Анна Стефановна

Севрюково, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
20.04.1973

Жена: Коптева (Сафонова) Светлана Андреевна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Бракосочетание
20.04.1974

Жена: Коптева (Сафонова) Светлана Андреевна

Рождение ребёнка
10.12.1976

Дочь: Шахова (Коптева) Юлия Витальевна

Мать ребёнка: Коптева (Сафонова) Светлана Андреевна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
29.01.1980

Дочь: Шеховцова (Коптева) Олеся Витальевна

Мать ребёнка: Коптева (Сафонова) Светлана Андреевна

Белгород, город Белгород, Белгородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.