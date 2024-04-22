Илья Григорьев
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Григорий Павлов
Мать: Анна Никитина
Бракосочетание
20.10.1801 ст.
Жена: Анна Алексеева
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ефимия Ильина
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
05.01.1805 ст.
Сын: Михайла Ильин
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
28.08.1807 ст.
Дочь: Марфа Ильина
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
06.06.1812 ст.
Дочь: Акулина Ильина
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Смерть
Неизвестно