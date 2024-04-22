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Илья Григорьев

Место рождения

Шапкино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Григорий Павлов

Мать: Анна Никитина

Шапкино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
20.10.1801 ст.

Жена: Анна Алексеева

Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ефимия Ильина

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Шапкино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.01.1805 ст.

Сын: Михайла Ильин

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Шапкино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.08.1807 ст.

Дочь: Марфа Ильина

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Шапкино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1812 ст.

Дочь: Акулина Ильина

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Шапкино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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