Семашко Галина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемашко Галина Тихоновна

Семашко Галина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1938

Дата смерти

30.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аристова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Аристов Владимир Афанасьевич

Балахтон, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аристова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Аристов Владимир Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристов Владимир Афанасьевич

Смерть
30.04.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close