Семашко Галина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1938
Дата смерти30.04.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аристова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Аристов Владимир Афанасьевич
Балахтон, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аристова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Аристов Владимир Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.2014