Наводников Геннадий Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наводникова Лариса Геннадиевна
Мать ребёнка: Наводникова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
28.09.1958
Сын: Наводников Валерий Геннадиевич
Мать ребёнка: Наводникова Любовь Николаевна
Смерть
Неизвестно