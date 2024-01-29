Наводников Геннадий Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наводников Геннадий Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наводникова Лариса Геннадиевна

Мать ребёнка: Наводникова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
28.09.1958

Сын: Наводников Валерий Геннадиевич

Мать ребёнка: Наводникова Любовь Николаевна

Смерть
Неизвестно

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