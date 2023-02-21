Кутырев Сафрон Панкратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырев Сафрон Панкратьевич

Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Кутырев Панкратий Алексеевич

Мать: Кутырева Агафья

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Наталья Сафроновна

Мать ребёнка: Кутырева Татьяна Михайловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Пелагея Сафроновна

Мать ребёнка: Кутырева Татьяна Михайловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Наталья Сафроновна

Мать ребёнка: Кутырева Татьяна Михайловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1809

Сын: Кутырев Иван Сафронович

Мать ребёнка: Кутырева Татьяна Михайловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Мавра? Сафроновна

Мать ребёнка: Кутырева Татьяна Михайловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кутырев Сидор Сафронович

Мать ребёнка: Кутырева Татьяна Михайловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
Аромашевская волость
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