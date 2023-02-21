Кутырев Сафрон Панкратьевич
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1787
Отец: Кутырев Панкратий Алексеевич
Мать: Кутырева Агафья
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Наталья Сафроновна
Мать ребёнка: Кутырева Татьяна Михайловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Пелагея Сафроновна
Мать ребёнка: Кутырева Татьяна Михайловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Наталья Сафроновна
Мать ребёнка: Кутырева Татьяна Михайловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Кутырева Татьяна Михайловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Мавра? Сафроновна
Мать ребёнка: Кутырева Татьяна Михайловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Кутырева Татьяна Михайловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Аромашевская волость