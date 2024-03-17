Челмодеева Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челмодеева Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челмодеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Челмодеева Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Челмодеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Челмодеев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Челмодеев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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