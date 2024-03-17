Челмодеева Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Челмодеева Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Челмодеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Челмодеев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Челмодеев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно