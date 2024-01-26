(Жмылева) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2012
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Жмылев Степан Андреевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2012
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург