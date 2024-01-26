(Жмылева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жмылева) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Жмылев Степан Андреевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2012
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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