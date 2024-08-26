Плечов Зиновий Иванович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Плечов Иван Фёдорович
Мать: Плечова Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Плечова) Анна Зиновьевна
Мать ребёнка: Плечова Афанасия Александровна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Плечова) Мария Зиновьевна
Мать ребёнка: Плечова Афанасия Александровна
Смерть
Неизвестно