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Плечов Зиновий Иванович

Место рождения

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Плечов Иван Фёдорович

Мать: Плечова Мария Фёдоровна

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плечова Афанасия Александровна

Место жительства
Неизвестно
Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Плечова) Анна Зиновьевна

Мать ребёнка: Плечова Афанасия Александровна

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Плечова) Мария Зиновьевна

Мать ребёнка: Плечова Афанасия Александровна

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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