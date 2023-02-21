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- Евдокия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1690 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1690 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.

Сын: Клестов Иван Мартынович

Отец ребёнка: Клестов Мартын Кондратьевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.

Сын: Клестов Тит Мартынович

Отец ребёнка: Клестов Мартын Кондратьевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Сын: Клестов Семён Мартынович

Отец ребёнка: Клестов Мартын Кондратьевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Клестов Гавриил Мартынович

Отец ребёнка: Клестов Мартын Кондратьевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.

Сын: Клестов Сергей Мартынович

Отец ребёнка: Клестов Мартын Кондратьевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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