- Евдокия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1690 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1690 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.
Отец ребёнка: Клестов Мартын Кондратьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.
Отец ребёнка: Клестов Мартын Кондратьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.
Отец ребёнка: Клестов Мартын Кондратьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Сын: Клестов Гавриил Мартынович
Отец ребёнка: Клестов Мартын Кондратьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.
Сын: Клестов Сергей Мартынович
Отец ребёнка: Клестов Мартын Кондратьевич
Смерть
Неизвестно