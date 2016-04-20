Носов Игорь Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1942
Дата смерти20.04.2016
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1942
Рождение ребёнка
25.12.1964
Дочь: Носова-Ленга Наталья Игоревна
Мать ребёнка: Филимонова-Носова Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
29.07.1970
Дочь: Носова Екатерина Игоревна
Мать ребёнка: Филимонова-Носова Тамара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.2016