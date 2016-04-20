Носов Игорь Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носов Игорь Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1942

Дата смерти

20.04.2016

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1942

Отец: Носов-Замятин Михаил Иванович

Мать: Лупоокова-Кочетова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
25.12.1964

Дочь: Носова-Ленга Наталья Игоревна

Мать ребёнка: Филимонова-Носова Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
29.07.1970

Дочь: Носова Екатерина Игоревна

Мать ребёнка: Филимонова-Носова Тамара Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова-Носова Тамара Михайловна

Смерть
20.04.2016
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