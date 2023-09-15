Наймарк (Мазанова) Вера Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймарк (Мазанова) Вера Валентиновна

Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

30.09.1965

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1965

Отец: Мазанов Валентин Васильевич

Мать: Мазанова Анастасия Максимовна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Образование
С 1977 по 1980
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
Образование
С 1980 по 1984
Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Уральский Колледж Метрологии И Качества
Бракосочетание
07.09.1985

Муж: Наймарк Михаил Борисович

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1986

Дочь: Попова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Наймарк Михаил Борисович

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Развод
24.02.2009

Муж: Наймарк Михаил Борисович

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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