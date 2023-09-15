Наймарк (Мазанова) Вера Валентиновна
Место рождения
Дата рождения30.09.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1965
Образование
С 1977 по 1980
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
Образование
С 1980 по 1984
Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Уральский Колледж Метрологии И Качества
Бракосочетание
07.09.1985
Рождение ребёнка
29.05.1986
Дочь: Попова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Наймарк Михаил Борисович
Развод
24.02.2009