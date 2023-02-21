Долин Косьма Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Долин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Надежда Петровна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Долин Матвей Косьмин
Мать ребёнка: Надежда Петровна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Долина Екатерина Косьмина
Мать ребёнка: Надежда Петровна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Петровна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня