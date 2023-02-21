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Долин Косьма Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Долин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Долин Николай Косьмин

Мать ребёнка: Надежда Петровна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Долин Матвей Косьмин

Мать ребёнка: Надежда Петровна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Долина Екатерина Косьмина

Мать ребёнка: Надежда Петровна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Долин Григорий Косьмин

Мать ребёнка: Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Петровна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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