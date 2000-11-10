Титов Иван Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Иван Илларионович

Место рождения

Стряна, Костыревская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

18.09.1928

Дата смерти

10.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1928

Отец: Титов Илларион Федорович

Мать: Титова Фёкла Дорофеевна

Стряна, Костыревская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1960

Сын: Титов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.11.2000
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
захарьино, Moskva, Moskva, Russia
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