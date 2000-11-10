Титов Иван Илларионович
Место рождения
Дата рождения18.09.1928
Дата смерти10.11.2000
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1928
Отец: Титов Илларион Федорович
Мать: Титова Фёкла Дорофеевна
Рождение ребёнка
16.07.1960
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.11.2000
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
захарьино, Moskva, Moskva, Russia