Ромах Лида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромах Лида Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ромах Семен Федорович

Мать: Любовь

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