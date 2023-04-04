Красникова Татьяна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Красников Исайя Антонов
Рождение ребёнка
11.08.1873
Дочь: Евдокия Исаева
Отец ребёнка: Красников Исайя Антонов
Рождение ребёнка
07.05.1877
Отец ребёнка: Красников Исайя Антонов
Рождение ребёнка
28.01.1880
Отец ребёнка: Красников Исайя Антонов
Смерть
Неизвестно