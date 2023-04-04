Красникова Татьяна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасникова Татьяна Семенова

Красникова Татьяна Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Красников Федот Исаев

Отец ребёнка: Красников Исайя Антонов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.08.1873

Дочь: Евдокия Исаева

Отец ребёнка: Красников Исайя Антонов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.05.1877

Сын: Красников Иоанн Исаевич

Отец ребёнка: Красников Исайя Антонов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.01.1880

Сын: Красников Василий Исаев

Отец ребёнка: Красников Исайя Антонов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close