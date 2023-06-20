Майоров Олег Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майоров Олег Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1968

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1968

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Майорова Анастасия

Рождение ребёнка
04.06.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александрович Юлия Александровна

Рождение ребёнка
23.12.2012

Дочь: Александрович Екатерина Олеговна

Мать ребёнка: Александрович Юлия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Елена Олеговна

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Марина Олеговна

Мать ребёнка: Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

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