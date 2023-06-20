Майоров Олег Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1968
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1968
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Майорова Анастасия
Рождение ребёнка
04.06.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александрович Юлия Александровна
Рождение ребёнка
23.12.2012
Дочь: Александрович Екатерина Олеговна
Мать ребёнка: Александрович Юлия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Елена Олеговна
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Марина Олеговна
Мать ребёнка: Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила