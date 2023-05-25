Тюмин Роман Зотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1927
Дочь: Ленская Лидия Романовна
Мать ребёнка: Тюмина Анастасия Зиновьевна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно