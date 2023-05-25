Тюмин Роман Зотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюмин Роман Зотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1927

Дочь: Ленская Лидия Романовна

Мать ребёнка: Тюмина Анастасия Зиновьевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюмина Анастасия Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюмина Анастасия Зиновьевна

Смерть
Неизвестно
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