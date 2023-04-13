Lavin (Graff) Ethel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lavin (Graff) Ethel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1898

Дата смерти

31.10.1980

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

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Дети

1916 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1898

Отец: Graff Morris David

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.10.1916

Дочь: Rosenson Lottie

Отец ребёнка: Lavin William

Рождение ребёнка
25.03.1918

Сын: Lavin Norman

Отец ребёнка: Lavin William

Рождение ребёнка
06.09.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Lavin William

Рождение ребёнка
26.03.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Lavin William

Chicago, Illinois United States
Рождение ребёнка
03.05.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Lavin William

Chicago, IL
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Lavin William

Смерть
31.10.1980
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