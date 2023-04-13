Lavin (Graff) Ethel
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1898
Дата смерти31.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1898
Отец: Graff Morris David
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.10.1916
Дочь: Rosenson Lottie
Отец ребёнка: Lavin William
Рождение ребёнка
25.03.1918
Сын: Lavin Norman
Отец ребёнка: Lavin William
Рождение ребёнка
06.09.1921
Рождение ребёнка
26.03.1926
Chicago, Illinois United States
Рождение ребёнка
03.05.1930
Chicago, IL
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
31.10.1980