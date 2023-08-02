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Амина Рустамовна
Амина Рустамовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2023
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Муртазина Зиля Ильдусовна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2023
Отец: не указан
Мать:
Муртазина Зиля Ильдусовна
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