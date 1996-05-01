(Лоскутов Loskutoff) Olga James
Место рожденияCalifornia, USA
Дата рождения30.10.1924
Дата смерти01.05.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1924
California, USA
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
13.01.1944
Дочь: Paula Christine
Отец ребёнка: Young ?
San Francisco, San Francisco, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Scoma Salvatore
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Young ?
Смерть
01.05.1996
Alameda, Alameda, California, USA