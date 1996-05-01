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(Лоскутов Loskutoff) Olga James

Место рождения

California, USA

Дата рождения

30.10.1924

Дата смерти

01.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1924

Отец: Лоскутов Loskutoff Тимофей Timofey Алексеевич Alex

Мать: Pauline William

California, USA
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
13.01.1944

Дочь: Paula Christine

Отец ребёнка: Young ?

San Francisco, San Francisco, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Scoma Salvatore

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Young ?

Смерть
01.05.1996
Alameda, Alameda, California, USA
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