Хренникова Агафия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХренникова Агафия Петровна

Хренникова Агафия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Хренников Моисей Павлович

Отец ребёнка: Хренников Павел Степанович

Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Хренников Павел Степанович

Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренников Павел Степанович

Место жительства
Неизвестно
Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close