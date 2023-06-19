Хренникова Агафия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Хренников Моисей Павлович
Отец ребёнка: Хренников Павел Степанович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Хренников Павел Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно