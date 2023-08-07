(Кузьмина) Ирина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузьмина) Ирина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1783

Отец: Козьма Иванович

Мать: Ненила Федоровна

Рождение ребёнка
28.10.1808

Сын: Степан Николаевич

Отец ребёнка: Николай Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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