(Кузьмина) Ирина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1783
Отец: Козьма Иванович
Мать: Ненила Федоровна
Рождение ребёнка
28.10.1808
Сын: Степан Николаевич
Отец ребёнка: Николай Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Тихонович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно