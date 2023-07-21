Полина Заур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1991
Сын: Хьюго Заур
Отец ребёнка: Амадей Заур
Рождение ребёнка
1993
Сын: Эмануэль Заур
Отец ребёнка: Амадей Заур
Рождение ребёнка
1999
Сын: Николас Заур
Отец ребёнка: Амадей Заур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Амадей Заур