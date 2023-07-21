Полина Заур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полина Заур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1973 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1991

Сын: Хьюго Заур

Отец ребёнка: Амадей Заур

Рождение ребёнка
1993

Сын: Эмануэль Заур

Отец ребёнка: Амадей Заур

Рождение ребёнка
1999

Сын: Николас Заур

Отец ребёнка: Амадей Заур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амадей Заур

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