Холостов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холостов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холостов Иван

Мать: Холостова Анна

Рождение ребёнка
25.11.1951

Дочь: Маркова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холостов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колбасникова Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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