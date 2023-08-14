Холостов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Холостов Иван
Мать: Холостова Анна
Рождение ребёнка
25.11.1951
Дочь: Маркова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холостов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колбасникова Галина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно