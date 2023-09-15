Ахмылин Василий Игнатьевич (Матфиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмылин Василий Игнатьевич (Матфиевич)

Место рождения

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

02.03.1839

Дата смерти

03.05.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1839

Отец: не указан

Мать: Киселёва Ульяна Мироновна (Ивановна)

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Крещение
08.03.1839
Бракосочетание
25.01.1859

Жена: Ахмылина Мелания Гавриловна

Рождение ребёнка
09.09.1860

Дочь: Ахмылина Пелагия Васильевна

Мать ребёнка: Ахмылина Мелания Гавриловна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахмылина Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Ахмылина Мелания Гавриловна

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
03.05.1908
Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
От старости.
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