Ахмылин Василий Игнатьевич (Матфиевич)
Место рождения
Дата рождения02.03.1839
Дата смерти03.05.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1839
Отец: не указан
Крещение
08.03.1839
Бракосочетание
25.01.1859
Рождение ребёнка
09.09.1860
Дочь: Ахмылина Пелагия Васильевна
Мать ребёнка: Ахмылина Мелания Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахмылина Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Ахмылина Мелания Гавриловна
Смерть
03.05.1908
От старости.