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Бодунов Григорий Кодратович

Место рождения

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: Бодунов Кодрат Ларионович

Мать: не указана

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодунова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832

Дочь: Горшунова (Бодунова) Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Бодунова Евдокия Алексеевна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1836 ст.

Сын: Бодунов Стефан Григорьевич

Мать ребёнка: Бодунова Евдокия Алексеевна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841 ст.

Дочь: Бодунова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Бодунова Евдокия Алексеевна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.11.1842 ст.

Жена: Бодунова (Анаева) Параскева Григорьевна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1844 ст.

Сын: Бодунов Парамон Григорьевич

Мать ребёнка: Бодунова (Анаева) Параскева Григорьевна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.04.1847 ст.

Сын: Бодунов Антип Григорьевич

Мать ребёнка: Бодунова (Анаева) Параскева Григорьевна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Бодунова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Бодунова (Анаева) Параскева Григорьевна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.05.1852 ст.

Дочь: Бодунова Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: Бодунова (Анаева) Параскева Григорьевна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1854 ст.

Сын: Бодунов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Бодунова (Анаева) Параскева Григорьевна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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