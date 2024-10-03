Бодунов Григорий Кодратович
Место рождения
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: Бодунов Кодрат Ларионович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832
Дочь: Горшунова (Бодунова) Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Бодунова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
05.09.1836 ст.
Сын: Бодунов Стефан Григорьевич
Мать ребёнка: Бодунова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1841 ст.
Дочь: Бодунова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Бодунова Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
06.11.1842 ст.
Рождение ребёнка
22.11.1844 ст.
Сын: Бодунов Парамон Григорьевич
Мать ребёнка: Бодунова (Анаева) Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
04.04.1847 ст.
Сын: Бодунов Антип Григорьевич
Мать ребёнка: Бодунова (Анаева) Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Бодунова Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Бодунова (Анаева) Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
29.05.1852 ст.
Дочь: Бодунова Феодосия Григорьевна
Мать ребёнка: Бодунова (Анаева) Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
12.10.1854 ст.
Мать ребёнка: Бодунова (Анаева) Параскева Григорьевна
Смерть
Неизвестно