Bogdon (Gałązka) Teresa 02.02.1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Bogdon (Gałązka) Teresa

Место рождения

Poręba Kocęby, Dybki

Дата рождения

02.02.1843

Дата смерти

02.04.1894

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1804 г.р.

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1843

Отец: Gałązka Stanisław

Мать: Gałązka (Zyśk) Ewa

Poręba Kocęby, Dybki
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bogdon Onufry

Отец ребёнка: Bogdon Stanisław

Бракосочетание
1862

Муж: Bogdon Stanisław

Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Teresa Bogdon (z d. Gałązka)
Рождение ребёнка
14.02.1863

Сын: Bogdon Walenty

Отец ребёнка: Bogdon Stanisław

Przyjmy
Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Bogdon) Marianna

Отец ребёнка: Bogdon Stanisław

Przyjmy
Рождение ребёнка
1866

Сын: Bogdon Franciszek

Отец ребёнка: Bogdon Stanisław

Przyjmy
Рождение ребёнка
1869

Сын: Bogdon Jan

Отец ребёнка: Bogdon Stanisław

Смерть
02.04.1894
Przyjmy
Похороны
Неизвестно
Poręba Kocęby

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