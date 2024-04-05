Bogdon (Gałązka) Teresa
Место рожденияPoręba Kocęby, Dybki
Дата рождения02.02.1843
Дата смерти02.04.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1843
Отец: Gałązka Stanisław
Мать: Gałązka (Zyśk) Ewa
Poręba Kocęby, Dybki
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bogdon Onufry
Отец ребёнка: Bogdon Stanisław
Бракосочетание
1862
Муж: Bogdon Stanisław
Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Teresa Bogdon (z d. Gałązka)
Рождение ребёнка
14.02.1863
Сын: Bogdon Walenty
Отец ребёнка: Bogdon Stanisław
Przyjmy
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Bogdon) Marianna
Отец ребёнка: Bogdon Stanisław
Przyjmy
Рождение ребёнка
1866
Сын: Bogdon Franciszek
Отец ребёнка: Bogdon Stanisław
Przyjmy
Рождение ребёнка
1869
Сын: Bogdon Jan
Отец ребёнка: Bogdon Stanisław
Смерть
02.04.1894
Przyjmy
Похороны
Неизвестно
Poręba Kocęby